Slovenski politični vrh čestital Metsoli ob izvolitvi na čelo Evropskega parlamenta

Ljubljana, 16. julija - Predsednica republike Nataša Pirc Musar, premier Robert Golob in zunanja ministrica Tanja Fajon so danes Roberti Metsoli čestitali za ponovno izvolitev na položaj predsednice Evropskega parlamenta. Ob tem so dodali, da se veselijo nadaljnjega sodelovanja za močnejšo in boljšo Evropo.