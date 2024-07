Slovenija prihodnjo Evropsko komisijo poziva k nadgradnji socialne politike

Bruselj, 16. julija - Slovenija je na današnjem zasedanju ministrov EU za socialne zadeve in delo skupaj s Španijo, Belgijo in Romunijo prihodnjo Evropsko komisijo pozvala, naj nadgradi prizadevanja na področju evropske socialne politike. Pri tem je minister Luka Mesec izpostavil plače, socialno varstvo, dolgotrajno oskrbo in stanovanja.