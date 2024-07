Mladi znotraj projekta Alpski kompas predstavili zahteve za kakovostno življenje

Ljubljana, 20. julija - Varstvo okolja, mobilnost brez avtomobila ter ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem so glavne politične zahteve, ki mladim iz Nemčije, Francije, Slovenije in Lihtenštajna predstavljajo kakovostno življenje. Mladi so o zahtevah razpravljali v okviru projekta Alpski kompas: mladi za kakovostno življenje v Alpah.