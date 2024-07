Newyorške borze uvodoma v zelenem

New York, 16. julija - Indeksi na newyorških borzah so se ob začetku današnjega trgovanja obarvali zeleno in tako nadaljevali trend rasti iz preteklih dni. Vlagatelji so pozorni na objave poslovnih poročil in gospodarskih kazalcev, ob čemer še naprej pričakujejo, da bo centralna banka Federal Reserve jeseni znižala obrestne mere.