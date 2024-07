Policisti voznike ob vročinskem valu opozarjajo na zahtevnejše razmere v prometu

Ljubljana, 16. julija - Razmere v prometu so lahko zahtevne tudi zaradi visokih temperatur, ki še posebej v kombinaciji z zastoji močno vplivajo na zbranost voznikov, ob vročinskem valu opozarjajo policisti. V zelo kratkem obdobju so se nedavno na slovenskih cestah zgodile kar štiri prometne nesreče, ki so zahtevale štiri življenja, svarijo.