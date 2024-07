Finančni ministri EU madžarskega kolega opozorili na pomen podpore Ukrajini

Bruselj, 16. julija - Finančni ministri večine članic EU in Evropska komisija so danes madžarsko predsedstvo Sveta EU pozvali, naj nadaljnjo podporo Ukrajini ohrani visoko na agendi. Madžarski minister Mihaly Varga je odvrnil, da bodo redno razpravljali o gospodarskih posledicah vojne v Ukrajini in obravnavali predlog glede uporabe zamrznjenega ruskega premoženja.