Ljubljanska borza: Indeks poskočil za dva odstotka

Ljubljana, 16. julija - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes poskočil za 2,13 odstotka. V prvi kotaciji so se pocenile le delnice Telekoma Slovenije, medtem ko so se po vladni odločitvi o dvigu marž trgovcev najbolj podražile delnice Petrola. Sklenjenih je bilo za 2,57 milijona evrov poslov, največ z delnicami Save Re in Krke.