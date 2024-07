Na seznamu za odstranitev 116 objektov na levem bregu Savinje v Letušu

Braslovče/Šmartno ob Paki, 16. julija - Osnutek sklepa o določitvi objektov v občinah Braslovče in Šmartno ob Paki, predvidenih za odstranitev zaradi poplavne ogroženosti, predvideva odstranitev 116 objektov na levem bregu Savinje v Letušu, so STA danes povedali v vladni službi za obnovo po poplavah in plazovih. Pripombe na osnutek zbirajo do 7. avgusta.