Metsola z močno podporo vnovič izvoljena na čelo Evropskega parlamenta

pišeta Vesna Rakovec Bernard in Lara Draškovič

Strasbourg, 16. julija - Evropski poslanci so na ustanovnem zasedanju v Strasbourgu vnovič izvolili Roberto Metsola (EPP) za predsednico Evropskega parlamenta. Kot je napovedala po izvolitvi, se bo zavzemala za močan parlament in močno EU. Njeno izvolitev so pozdravili tako v Bruslju kot slovenski politični vrh, prav tako slovenski evroposlanci.