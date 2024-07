Po le štirih mesecih na položaju odstopil valižanski premier

London, 16. julija - Valižanski premier Vaughan Gething je danes po le štirih mesecih na položaju napovedal odstop. Odločitev je sprejel po nizu afer in očitkov, med drugim v zvezi s financiranjem kampanje za vodjo laburistične stranke v Walesu. Pred tem so danes odstopili štirje njegovi ministri, češ da ne morejo ostati na položaju, če bo vlado še naprej vodil on.