Na železniški postaji Nova Gorica odprli del bočnega perona

Nova Gorica, 16. julija - Na železniški postaji Nova Gorica so prejšnji teden odprli del novega bočnega perona ob tiru številka 1N ter določene tire in kretnice. Sedaj zaključujejo gradnjo bočnega perona, dela pa se nadaljujejo tudi na podhodu in na postajnem poslopju, so danes sporočili iz Direkcije RS za infrastrukturo.