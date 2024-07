Italijanski policisti v Slovenijo sledili pobeglemu vozniku

Nova Gorica, 16. julija - Italijanski policisti so v nedeljo zgodaj zjutraj na italijanski strani državne meje neuspešno ustavljali voznika osebnega avtomobila romunskih registrskih številk. Voznik je s pospešeno vožnjo nadaljeval v Slovenijo, kamor so mu sledili tudi italijanski policisti, ki so o tem obvestili tudi slovenske kolege, so sporočili s PU Nova Gorica.