Ukrajina z droni napadla tovarno v ruski regiji Kursk

Moskva/Kijev, 16. julija - Ukrajinske sile so ponoči izvedle napad z droni na tovarno v ruski regiji Kursk, v kateri je nato izbruhnil požar. Tarča napadov so bile še regije Rostov, Voronež in Belgorod, kjer je bilo ranjenih več ljudi. O napadih so poročali tudi iz Ukrajine, kjer je bila v ruskem obstreljevanju regije Harkov ubita ena oseba.