Voznike bodo na hrup in hitrost s prikazovalniki opozarjali tudi na Jezerskem

Ljubljana, 16. julija - Po pozitivnih odzivih iz Triglavskega narodnega parka je direkcija za infrastrukturo table s prikazovalniki za opozarjanje na hrup in preveliko hitrost postavila tudi na Jezerskem. Regionalna cesta omogoča hitro pospeševanje in večje hitrosti motornih vozil, zato so se na direkciji odločili za dodatne ukrepe za umirjanje prometa.