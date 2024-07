Po težki bolezni umrla humanitarka Anita Ogulin

Ljubljana, 16. julija - V 73. letu starosti se je po težki bolezni poslovila humanitarka in dolgoletna predsednica Zveze prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana Moste Polje Anita Ogulin, so sporočili iz zveze, ki se je letos njej v čast preimenovala v Zvezo Anita Ogulin in ZPM. Življenje je posvetila humanitarnemu delu in zaščiti otrok, za kar je prejela številna priznanja.