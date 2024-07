Anita Ogulin za mnoge obraz dobrodelnosti

Ljubljana, 16. julija - Anite Ogulin se bodo številni spominjali kot izjemne humanitarke, ki je svoj pečat v 40 letih dela pustila predvsem na področju skrbi za otroke in družine v stiski. Da je bila človek z veliko začetnico in glas najšibkejših v družbi, so mnogi zapisali na družbenih omrežjih, kjer se vrstijo odzivi v njen spomin in pokloni njenemu delu.