Slovenske nogometašice brez prejetega gola končale prvi del kvalifikacij

Kidričevo, 16. julija - Slovenska ženska nogometna reprezentanca je na zadnji tekmi ligaškega dela kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025 v Kidričevem premagala Severno Makedonijo s 4:0 (3:0). Izbranke Saše Kolmana so tako v ligi C in skupini C2 osvojile prvo mesto v skupini in jih konec oktobra čakata najprej dodatna boja proti eni izmed ekip iz lige A.