V GZS zaskrbljeni zaradi nazadovanja na področju digitalizacije

Ljubljana, 16. julija - Nedavno objavljeni izsledki poročil Evropske komisije o digitalnem desetletju in švicarskega inštituta IMD ter ekonomskega pregleda Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) predstavljajo znak za alarm, so opozorili v Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). Predvsem jih skrbi nazadovanje Slovenije na področju digitalizacije.