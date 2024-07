Hugo Boss po slabem četrtletju znižal celoletno napoved

Berlin, 16. julija - Nemška modna hiša Hugo Boss je po slabem drugem četrtletju, v katerem so zabeležili 40-odstotni padec dobička iz poslovanja, znižala celoletno napoved poslovanja. Prihodki so v četrtletju padli za en odstotek na 1,02 milijarde evrov, v Hugo Bossu pričakujejo, da se bodo do konca leta ustavili med 4,2 in 4,35 milijarde evrov.