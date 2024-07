V napadu z nožem v Parizu ranjen vojak

Pariz, 16. julija - V napadu z nožem je bil v ponedeljek na železniški postaji na severu Pariza ranjen vojak. Njegovo življenje ni ogroženo, je dejal notranji minister Gerald Darmanin in dodal, da so domnevnega napadalca že aretirali. Tožilstvo je medtem sprožilo preiskavo poskusa umora, osumljenca pa so poslali na zdravljenje v psihiatrično ustanovo.