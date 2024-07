Območje evra maja s 13,9 milijarde evrov presežka v zunanji trgovini

Luxembourg, 16. julija - Območje z evrom je maja zabeležilo medletno rast izvoza za 0,5 odstotka na 241,5 milijarde dolarjev in padec uvoza za 6,4 odstotka na 227,6 milijarde evrov, kaže prva ocena Eurostata. Evrske države so imele tako 13,9 milijarde evrov presežka v zunanji trgovini, medtem ko so maja lani beležile 0,4 milijarde evrov primanjkljaja.