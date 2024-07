Evropska sredstva za vseživljenjsko učenje

Ljubljana, 16. julija - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt Krepitev vseživljenjskega učenja, v sklopu katerega se bodo odrasli med drugim lahko izobraževali na področju digitalizacije in zelenega prehoda. Za projekt v vrednosti pet milijonov evrov bo Evropski socialni sklad plus prispeval 3,35 milijona evrov.