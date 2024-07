Na Hrvaškem danes vrhunec vročinskega vala

Zagreb, 16. julija - Hrvaško tudi danes pestijo izjemno visoke temperature, zaradi katerih se je morje ob Jadranski obali marsikje segrelo do 29 stopinj Celzija, nikjer pa ni bilo hladnejše od 26 stopinj. Vročina bo z izjemo Dalmacije blago popustila v sredo. V rdečem so tudi Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna gora ter Severna Makedonija.