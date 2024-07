Vreme: Sončno in vroče

Ljubljana, 16. julija - Danes bo sončno in vroče. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 37 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo pretežno jasno, več oblačnosti bo v severni Sloveniji, kjer bodo sredi dneva, popoldne in zvečer nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zjutraj zapihala šibka burja, drugod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem okoli 24, najvišje dnevne od 28 do 34, na Primorskem do 36 stopinj Celzija.

Opozorilo: Predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev.

Obeti: V četrtek in petek bo sončno, verjetnost za popoldanske plohe in nevihte bo majhna. Pihal bo veter vzhodnih smeri.

Vremenska slika: Nad Severnim morjem se nahaja ciklon, nad preostalo Evropo pa se zadržuje šibko območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta se vije od Severnega morja, prek srednje Evrope do Alp. Z jugozahodnimi vetrovi k nam doteka vroč in dokaj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sončno in vroče, predvsem v Alpah bo popoldne lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V sredo bo delno jasno, več oblačnosti bo v krajih severno od nas, kjer bodo sredi dneva in popoldne nastale plohe in nevihte. Ob severnem Jadranu bo zapihala šibka do zmerna burja. Vroče bo.

Biovreme: Danes in v sredo bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden, sredi dneva in popoldne pa bo po nižinah povečana toplotna obremenitev.