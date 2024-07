Na Irskem po nasilnih protestih proti migracijam pridržali več ljudi

Dublin, 16. julija - Pred gradbiščem nastanitvenega objekta za prosilce za azil v Dublinu so v ponedeljek izbruhnili nasilni protesti. Policija je skupno pridržala 19 ljudi, poškodovanih je bilo več policijskih vozil in gradbenih strojev. Irski premier Simon Harris je obsodil nasilje in tovrstne proteste označil za kazniva dejanja.