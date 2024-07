Ruandski predsednik Kagame slavil z več kot 99-odstotno podporo

Kigali, 16. julija - Dolgoletni ruandski predsednik Paul Kagame si je glede na začasne izide ponedeljkovih volitev zagotovil nov petletni mandat na čelu države. De facto voditelj zadnjih 30 let je prejel več kot 99 odstotkov glasov in bo vzhodnoafriško državo vodil najmanj do leta 2029, poroča francoska tiskovna agencija AFP.