Biden priznal zmoto zaradi uporabe besede tarča v povezavi s Trumpom

New York, 16. julija - Predsednik ZDA Joe Biden je v ponedeljkovem intervjuju za televizijo NBC priznal, da je naredil napako, ko je donatorjem pred časom dejal, da je treba postaviti Trumpa v središče tarče. Dva dni po poskusu atentata na konkurenta je pojasnil, da je s tem želel povedati le, da se je treba osredotočiti na to, kar Trump počne in govori.