Newyorške borze končale navzgor

New York, 15. julija - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili v zelenem. Dow Jones se je v ponedeljek povzpel na rekord, ko so se trgi spopadali s poskusom atentata na Donalda Trumpa konec tedna in prebavljali solidne bančne zaslužke centralne banke Federal Reserve, poroča francoska tiskovna agencija AFP.