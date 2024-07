V Ljubljani začetek merjenja temperature in vlage v okviru študije toplotnega otoka

Ljubljana, 20. julija - V Mestni občini Ljubljana začenjajo merjenje temperature in vlage v okviru študije toplotnega otoka. Na različnih lokacijah po mestu so namestili mrežo 32 stacionarnih merilnikov, meritve pa bodo osnova za vzpostavitev digitalne platforme, ki bo nudila vpogled v dinamiko temperatur na teh lokacijah v realnem času, so sporočili z občine.