Večer o popoplavnem ukrepanju (16. 7.)

Maribor, 15. julija - Andreja Kutin v komentarju V čakalnici piše o tem, da mineva eno leto od lanskih avgustovskih poplav. Avtorica dodaja, da se kljub temu sanacija šele začenja, poleg tega se šele zdaj miri država in obljublja celosten in učinkovit pristop k upravljanju voda, to je obljubilo že nekaj vlad, pa je pacient še kar v čakalnici in čaka na nov kolaps.