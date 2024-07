Kmetijski ministri EU o revitalizaciji podeželja

Bruselj, 15. julija - Svet EU za kmetijstvo in ribištvo je danes opravili razpravo o izzivih za preživetje podeželja in o pomenu varovanja pridelave in predelave hrane. Potrebna je konkurenčna, na krize odporna trajnostna, kmetom prijazna in na znanju temelječa kmetijska politika, so se strinjali ministri EU.