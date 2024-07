Izraelski vojaki so se znesli nad palestinsko pesnico Hanan Awwad

Jeruzalem, 16. julija - Izraelski vojaki so fizično napadli palestinsko pesnico Hanan Awwad, predsednico Palestinskega centra PEN, so sporočili iz Slovenskega centra PEN. V Mednarodnem PEN so izrazili zgroženost nad brezobzirnim ustrahovanjem, poniževanjem in fizičnim nasiljem vojakov. Po njihovih besedah so to "strahopetna dejanja, ki jih ne smemo dopuščati".