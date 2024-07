Nova informacijska pooblaščenka Jelena Virant Burnik prevzela posle

Ljubljana, 17. julija - Mojca Prelesnik je danes predala posle novi informacijski pooblaščenki Jeleni Virant Burnik, ki nastopa svoj petletni mandat. Zdajšnja vodja mednarodnega sodelovanja in nadzora pri Informacijskem pooblaščencu se je do sedaj ukvarjala predvsem z varstvom osebnih podatkov pri sodobnih informacijsko komunikacijskih storitvah in digitalnem marketingu.