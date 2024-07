EU razširila sankcije proti nasilnim judovskim naseljencem na Zahodnem bregu

Bruselj, 15. julija - Evropska unija je danes zaradi kršitev človekovih pravic Palestincev uvedla dodatne sankcije proti radikalnim izraelskim naseljencem in organizacijam na Zahodnem bregu. Na seznam sankcioniranih, za katere velja prepoved vstopa in zamrznitev premoženja v EU, so dodali pet posameznikov in tri subjekte, so sporočili iz Sveta EU.