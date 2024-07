Pogačar: Takšna prednost je luksuz, a do konca je še daleč

Pau, 15. julija - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je po dvojnem zmagoslavju v Pirenejih na dobri poti do tretje zmage na dirki po Franciji. To mu je uspelo že v letih 2020 in 2021, medtem ko je zadnji dve leti premoč priznal Jonasu Vingegaardu. Tokrat je odločen, da v zadnjem tednu obrani veliko prednost pred Dancem, a opozarja, da je pot do Nice še dolga.