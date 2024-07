Avtoservisi s stavko proti zavarovalnici Generali

Ljubljana, 15. julija - Nekateri avtomobilski servisi od danes ne bodo sprejemali strank z vozili, zavarovanih pri zavarovalnici Generali. Tako so se odločili, ker Generali grobo krši pravice avtoservisov, ne plačuje nespornih delov škod in ignorira urno postavko, poroča časnik Delo. Stavka proti zavarovalnici bo veljala do nadaljnjega.