David Zupančič in Martin Golob z Muco Copatarico obiskala Pediatrično kliniko

Ljubljana, 15. julija - Avtorja David Zupančič in Martin Golob, sicer po poklicu zdravnik in duhovnik, sta konec preteklega tedna obiskala otroke, ki se zdravijo na Pediatrični kliniki v Ljubljani. Kot so sporočili iz založbe Mladinska knjiga, sta jim prebrala pravljico Muca Copatarica Ele Peroci.