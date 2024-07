DZ sprejel novelo interventnega zakona po avgustovski ujmi

Ljubljana, 15. julija - DZ je danes s 46 glasovi za in 26 proti sprejel novelo zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, po kateri bo družba DSU med drugim prevzela postopke za odkup in odstranitev ogroženih ter gradnjo nadomestitvenih objektov.