Zelenski: Rusija bi se morala udeležiti drugega mirovnega vrha o Ukrajini

Kijev, 15. julija - Rusija bi se morala udeležiti drugega mirovnega vrha o Ukrajini, je danes izjavil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in v okviru priprav na izvedbo vrha napovedal srečanja na temi energetske in prehranske varnosti v Katarju in Turčiji. Rusija je sicer že prejšnji teden sporočila, da se drugega mirovnega vrha o Ukrajini ne namerava udeležiti.