V Mariboru pričakujejo podobno spodbudne turistične rezultate kot lani

Maribor, 20. julija - V prvi polovici leta so v Mariboru v primerjavi z enakim obdobjem lani zabeležili štiriodstotno rast turističnih prihodov in primerljivo število prenočitev. "V prvih šestih mesecih ohranjamo kondicijo lanskega izjemnega turističnega leta, podobnega trenda pa se nadejamo tudi do konca leta," pravi direktor Zavoda za turizem Maribor Jure Struc.