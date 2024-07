Sklad razširil krog upravičencev do računalniške opreme

Ljubljana, 15. julija - Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je danes objavil dopolnjen drugi javni poziv za izposojo računalnikov. Med upravičence so dodali tudi rejnike, ki so uvrščeni v prvi ali drugi dohodkovni razred in imajo v rejništvu vsaj enega osnovnošolskega otroka. V prvem tednu so v okviru drugega poziva sicer prejeli 112 vlog.