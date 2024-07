V Italiji se pripravljajo na najbolj vroč teden v letu

Rim, 15. julija - Italija se pripravlja na najbolj vroč teden v letu. Po ocenah meteorologov bo prizadet zlasti jug države, kjer so za naslednjih nekaj dni napovedane temperature do 40 stopinj Celzija. Za enajst mest zaradi vročine že velja rdeči alarm, v zadnjih treh dneh pa so zaradi vročinskega vala umrle štiri starejše osebe.