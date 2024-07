Kenijska policija pridržala domnevnega serijskega morilca

Nairobi, 15. julija - Kenijska policija je v nedeljo pridržala 33-letnega moškega, potem ko so v petek na smetišču v bližini Nairobija našli posmrtne ostanke več žrtev. Osumljenec naj bi po lastnih navedbah od leta 2022 umoril 42 žensk. Do nedelje so policisti našli posmrtne ostanke devetih žensk. Pridržali so še enega osumljenca, poročajo tuje tiskovne agencije.