Nemške železnice začenjajo obsežen projekt prenove prog

Berlin, 15. julija - Upravljalec nemških železnic Deutsche Bahn je danes z zaprtjem proge med Frankfurtom in Mannheimom, ki velja za eno najpomembnejših železniških povezav v državi, začel obsežno posodobitev železniške infrastrukture. Proga bo predvidoma zaprta do sredine decembra. Do konca leta dela načrtujejo na skupno 14 progah.