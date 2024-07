Predstavili študijo o potencialu tehnologije 5G za večjo prometno varnost med Slovenijo in Italijo

Trst, 15. julija - Pametna prometna infrastruktura bo prispevala k optimizaciji prometa, večji energetski učinkovitosti in zmanjšanju emisij, so ob predstavitvi študije o potencialu 5G-tehnologije za večjo varnost v prometu med Slovenijo in Italijo ocenili projektni partnerji. Med njimi so bili tudi Telekom Slovenije, Dars, fakulteta za elektrotehniko in Luka Koper.