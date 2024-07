Šest slovenskih policistov med OI v pomoč francoskim kolegom

Ljubljana, 15. julija - Policija v Francijo pred in v času prihajajočih olimpijskih iger pošilja šest svojih pripadnikov. Tudi s tem se nadaljuje uspešno sodelovanje policije, zunanjega ministrstva in Olimpijskega komiteja Slovenije, ki so danes pred igrami v Parizu pripravili skupno novinarsko konferenco v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru v Ljubljani.