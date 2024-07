Starmer z organizacijo vrha Evropske politične skupnosti krepi odnose z evropskimi partnerji

piše dopisnik STA iz Bruslja Blaž Mohorčič

Oxford, 17. julija - Novi britanski premier Keir Starmer bo v četrtek gostil četrti vrh Evropske politične skupnosti, v ospredju katerega bodo podpora Ukrajini in migracije. To bo prvo mednarodno srečanje na Otoku pod Starmerjevim vodstvom, ki si želi okrepiti odnose z drugimi evropskimi državami in EU. Slovenija in Ukrajina bosta ob robu podpisali varnostni sporazum.