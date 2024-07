V DZ napovedana podpora noveli interventnega zakona po avgustovski ujmi

Ljubljana, 15. julija - Poslanske skupine koalicije podpirajo predlog novele zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, po kateri bi DSU med drugim prevzel postopke za odstranitev ogroženih in gradnjo nadomestitvenih objektov. Proti so v opoziciji, kjer menijo, da ni razlogov za vključevanje DSU v popoplavno obnovo.