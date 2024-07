Na Salzburškem festivalu od zgodovine do transcendence

pripravila Ksenija Brišar

Salzburg, 16. julija - Z novo postavitvijo drame Slehernik Huga von Hofmannstahla se bo v petek v Salzburgu začel priznani operno-gledališki in koncertni festival. Že v predstavi, kot tudi na samem festivalu, ki bo potekal do konca avgusta, se bo po pisanju tujih tiskovnih agencij odražalo vse, kar je tudi značilnost vsakodnevnih novic - denar, nasilje in moška moč.