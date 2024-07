Dirka v Kazahstanu odpovedana, v koledarju še drugič Misano

Rim, 15. julija - Vodstvo tekmovanja v motociklističnem svetovnem prvenstvu je danes sporočilo, da dirke v Kazahstanu v sezoni 2024 ne bo. Vzrok odpovedi so organizacijske in logistične težave po poplavah, ki so spomladi prizadele državo. Nadomestno dirko bo gostil italijanski Misano 22. septembra.